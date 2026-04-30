В 2025 году тамбовчане взяли микрозаймы на общую сумму 1 млрд

Рост объема кредитования обеспечил прежде всего возросший интерес со стороны бизнеса. Относительно прошлого года количество займов у индивидуальных предпринимателей увеличилось более чем вдвое, у юридических лиц — на 34%, а объемы финансирования — в три раза и на 46% соответственно. Всего за прошлый год предприниматели заключили с местными МФО 254 договора займа почти на 660 млн руб.