Почти 100 тысяч мигрантов встали на учет в Нижегородской области за год

В 2025 году в Нижегородской области на миграционный учет поставили более 99,6 тыс. иностранных граждан. Около 60% из них приехали из Узбекистана. Остальные — в основном из Таджикистана, Киргизии, Азербайджана и Армении. Об этом рассказал глава регионального министерства демографии Игорь Пантюхин.