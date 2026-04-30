Предпринимателям Тюменской области расскажут о логистике на Ближнем Востоке

Предпринимателей Тюменской области приглашают на вебинар «Альтернативные логистические цепочки на Ближнем Востоке: надежные решения в 2026 году», сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона. Событие отвечает задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Участники рассмотрят наземные и мультимодальные маршруты импорта из ОАЭ в Россию через страны Ближнего Востока и экспортные решения по обратным направлениям. Также они обсудят вопросы страхования грузов при прохождении транзитных стран, ознакомятся с необходимыми документами и изучат реальные кейсы перевозок.
Вебинар состоится 5 июня.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.