Мишустин призвал помочь пострадавшим от паводков на Северном Кавказе

Мишустин: помощь пострадавшим от паводков должна быть максимально эффективной.

Источник: © РИА Новости

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр — РИА Новости. Помощь пострадавшим от паводков на Северном Кавказе должна быть оказана максимально эффективно, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.

В ходе совещания Мишустин подчеркнул, что ситуация с ливнями на Северном Кавказе, которые больше всего затронули Дагестан, доказала, что необходимо следить за состоянием инфраструктуры.

«По поручению президента создана правительственная комиссия для ликвидации последствий паводков. Помощь должна быть оказана максимально эффективно и строго в установленном порядке. Чтобы люди как можно скорее вернулись к привычной жизни, к делам, работе. Это необходимо для пострадавших республик и в целом для макрорегиона», — сказал Мишустин.

