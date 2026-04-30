В Красноярске с начала года выявили 129 незаконных рекламных конструкций

Как сообщили в пресс-службе департамента градостроительства и архитектуры администрации Красноярска, из 129 нелегальных конструкций: 67 — наземные конструкции, 61 — реклама на фасадах, 1 — на ограждении. С начала года специалисты управления дорог, инфраструктуры и благоустройства демонтировали 111 незаконных рекламных конструкций. После выявления незаконной рекламной конструкции собственнику дается 30 дней на демонтаж. После этого срока мы сносим уже объект принудительно. Поэтому призываем предпринимателей добросовестно относиться к рекламе своих товаров и услуг и не распространять их на незаконных рекламных конструкциях, — отметила руководитель управления архитектуры — главный архитектор города Юлия Соловарова. Все законные рекламные конструкции нанесены на интерактивную карту Красноярска.