«Императорский полдень» возобновят в Петербурге с 3 мая

Каждое воскресенье в 12:00 во дворе Капеллы, в распахнутом окне Царского павильона, выходящем на Дворцовую площадь, будет проходить небольшой концерт. Эта традиция, начатая в 2022 году в честь 350-летия Петра I, отсылает к историческим корням: когда-то придворный хор певчих отмечал победу при Ниеншанце, а музыканты в парадных мундирах исполняли музыку для горожан. Сегодня артисты в костюмах первой половины XIX века продолжают эту музыкальную эстафету.