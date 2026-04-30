«Императорский полдень» возобновят в Петербурге с 3 мая

В Петербурге с 3 мая возобновят традицию «Императорский полдень», сообщила пресс-служба Смольного.

Источник: Правительство Петербурга

Каждое воскресенье в 12:00 во дворе Капеллы, в распахнутом окне Царского павильона, выходящем на Дворцовую площадь, будет проходить небольшой концерт. Эта традиция, начатая в 2022 году в честь 350-летия Петра I, отсылает к историческим корням: когда-то придворный хор певчих отмечал победу при Ниеншанце, а музыканты в парадных мундирах исполняли музыку для горожан. Сегодня артисты в костюмах первой половины XIX века продолжают эту музыкальную эстафету.

Репертуар концертов будет еженедельно обновляться — слушателям предложат композиции, посвящённые ключевым событиям из истории Северной столицы. Традиция продлится до 27 сентября.