В Калининградской области нашли янтарь с отпечатком листа древнего дуба. Рисунок застыл на камне десятки миллионов лет назад. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе Янтарного комбината.
Камень обнаружили во время сортировки. Размер янтаря — 5,8 на 2,1 сантиметр. Образец сохранил изображение листа дуба, который рос на территории Евразии 40−50 миллионов лет назад.
На принадлежность отпечатка листу одного из ископаемых видов дуба — псевдокастанея или дримейя — указывает характерное мелкое жилкование. Ближе к вершине расположение жилок симметричное, а к черешку почти очередное. Эти виды дуба исчезли в конце плиоцена, то есть примерно 2−2,5 миллиона лет назад. К сожалению, не сохранился рисунок всей пластины листа. Сам лист был больше янтарного фрагмента, — рассказали специалисты Ботанического сада БФУ имени Канта.
Предположительно, лист дуба оказался рядом с хвойным деревом. «Реликтовая смола стекла по стволу этого дерева, придавила лист и впоследствии окаменела. Рисунок прожилок отпечатался под давлением смолы и застыл вместе с ней», — отметили в пресс-службе комбината.
