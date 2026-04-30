В Калининградской области нашли янтарь с отпечатком листа древнего дуба

На принадлежность отпечатка листу одного из ископаемых видов дуба — псевдокастанея или дримейя — указывает характерное мелкое жилкование. Ближе к вершине расположение жилок симметричное, а к черешку почти очередное. Эти виды дуба исчезли в конце плиоцена, то есть примерно 2−2,5 миллиона лет назад. К сожалению, не сохранился рисунок всей пластины листа. Сам лист был больше янтарного фрагмента, — рассказали специалисты Ботанического сада БФУ имени Канта.