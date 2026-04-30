В Калининградской области нашли янтарь с отпечатком листа древнего дуба

Рисунок застыл на камне десятки миллионов лет назад.

В Калининградской области нашли янтарь с отпечатком листа древнего дуба. Рисунок застыл на камне десятки миллионов лет назад. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе Янтарного комбината.

Камень обнаружили во время сортировки. Размер янтаря — 5,8 на 2,1 сантиметр. Образец сохранил изображение листа дуба, который рос на территории Евразии 40−50 миллионов лет назад.

На принадлежность отпечатка листу одного из ископаемых видов дуба — псевдокастанея или дримейя — указывает характерное мелкое жилкование. Ближе к вершине расположение жилок симметричное, а к черешку почти очередное. Эти виды дуба исчезли в конце плиоцена, то есть примерно 2−2,5 миллиона лет назад. К сожалению, не сохранился рисунок всей пластины листа. Сам лист был больше янтарного фрагмента, — рассказали специалисты Ботанического сада БФУ имени Канта.

Предположительно, лист дуба оказался рядом с хвойным деревом. «Реликтовая смола стекла по стволу этого дерева, придавила лист и впоследствии окаменела. Рисунок прожилок отпечатался под давлением смолы и застыл вместе с ней», — отметили в пресс-службе комбината.

Фото и видео: Янтарный комбинат.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
