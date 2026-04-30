Получить компенсацию обучения в техникумах стало проще в Нижегородской области

Теперь оформить компенсацию можно без лишней бумажной волокиты. Срок предоставления услуги сократили с 11 до 7 дней, а из обязательных документов оставили только договор с техникумом или колледжем и квитанцию об оплате. Справку об обучении ребенка больше не нужно приносить, ее запросят в рамках межведомственного взаимодействия.