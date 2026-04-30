Аттракционы в Первомайском парке Новосибирска запустят с 1 мая

В Первомайский парк завершается подготовка к сезону аттракционов. В преддверии открытия сотрудники приводят в порядок оборудование и проверяют его безопасность. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции городских парков Новосибирска.
Сейчас в парке красят и моют конструкции, обновляют покрытия и тестируют механизмы. Специалисты проверяют каждую деталь — от каруселей до батутов, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию.
Аналогичные работы проходят и в других парках города. Аттракционы не только готовят технически, но и обновляют внешний вид, чтобы встретить посетителей в новом сезоне.
Запуск большинства аттракционов в Новосибирске планируется с 1 мая. При этом точные сроки могут отличаться в зависимости от конкретного парка и оборудования.