Эксперт Рыбакова ответила, опасен ли советский маринад с уксусом

Учёный кафедры товароведения и экспертизы товаров Института торговли и сферы услуг Галина Рыбакова для krsk.aif.ru оценила популярный в советское время способ маринования мяса в уксусе. По мнению эксперта, сегодня такая высокая концентрация кислоты уже не является необходимостью. Как пояснила ученый, в СССР уксус использовали как основной ингредиент из-за дефицита молодого нежного мяса. Жесткие волокна взрослых животных требовали агрессивной обработки. Кроме того, в те времена уксус служил гарантом безопасности, предотвращая порчу продукта при долгой транспортировке или хранении.