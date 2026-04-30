В Самаре появятся 27 парковок для электросамокатов

Среди прочего такие парковки появятся в районе площади Революции, на ул. Советской Армии, 179 и ул. Молодогвардейской, 238, на площади Куйбышева, 7, у перекрестка улиц Куйбышева и Некрасовской. В прошлом году было три таких парковочных зоны.
Как отметили в администрации, еще порядка 100 локаций находятся в разработке.
По словам руководителя департамента транспорта Андрея Карпочева, специальные зоны для СИМ позволят минимизировать хаотичную парковку электросамокатов.
В Самаре запрещена парковка самокатов на газонах, цветниках и внутриквартальных проездах, в арках домов, в павильонах остановок общественного транспорта, рядом с памятниками, на кладбищах и в местах, препятствующих уборке и вывозу мусора.