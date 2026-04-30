Станция «Транснефть — Западная Сибирь» вошла в число лидеров культуры безопасного поведения

Рыбинская линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) Красноярского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть — Западная Сибирь» награждена дипломом за 2-е место в конкурсе «Лидер культуры безопасного поведения» среди структурных подразделений филиалов организаций системы «Транснефть».
Победителей и призеров определили по итогам деятельности в 2025 году.
Конкурсная комиссия оценивала участников по ряду показателей, среди которых текучесть кадров, количество отказов оборудования и технических устройств, количество реализованных предложений сотрудников по улучшению, организация работы добровольных пожарных дружин, участие коллектива подразделения в различных экологических акциях.
Персонал Рыбинской ЛПДС продемонстрировал высокий уровень соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, ноль аварий и несчастных случаев на производстве. Также конкурсная комиссия отметила проведенную работу в рамках формирования мотивации к безопасному поведению.
Конкурс нацелен на повышение уровня культуры безопасного поведения работников, их дисциплины и мотивации в части соблюдения требований законодательных актов, норм и правил в области пожарной и промышленной безопасности, охраны труда, безопасности дорожного движения.
Это соответствует принципам системы развития Транснефть — ОПТИМУМ, направленным на повышение эффективности и безопасности производственных процессов.
На протяжении последних лет АО «Транснефть — Западная Сибирь» подтверждает лидирующие позиции в сфере промышленной безопасности и охраны труда. Предприятие неоднократно завоевывало призовые места во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности», ежегодно становится победителем конкурса «Лучший работодатель Омской области» в различных номинациях.