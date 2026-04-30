Больницы Подмосковья получили 20 единиц офтальмотехники с начала года

Среди новинок, например, операционные лупы с налобным осветителем, лазерная офтальмологическая система и желтый лазер.

Больницы Московской области с начала 2026 года получили 20 единиц нового офтальмологического оборудования, сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин. Медицинскую технику закупают при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Среди новинок — операционные лупы с налобным осветителем, лазерная офтальмологическая система, желтый лазер и другая техника. Они поступили в семь учреждений, в том числе Зарайскую, Раменскую, Королёвскую и Подольскую больницы.

«Офтальмологические заболевания значительно влияют на качество жизни пациентов. Именно поэтому мы продолжаем оснащать наши медицинские организации современным оборудованием. Для нас важно повышать качество и доступность медицинской помощи для жителей региона. До конца года [в подмосковные медучреждения] поступит более 30 единиц [офтальмологической техники]», — сказал Максим Забелин.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.