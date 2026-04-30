В Красноярске мать-наркоманка избивала детей клюшкой и табуретом

В Красноярске Ленинский районный суд вынес приговор женщине, которая систематически избивала своих двух детей.
По данным следствия, с февраля по октябрь 2024 года женщина регулярно применяла к детям физическое насилие. Она била их кулаками по лицу и губам, табуретом по груди, ставила коленями на гречневую крупу, а также наносила пластиковой клюшкой удары по бедрам. Такие случаи происходили не менее четырех раз, хотя поводы для агрессии были незначительными.
Кроме того, выяснилось, что женщина систематически употребляла наркотики, часто оставляла детей одних и никак не контролировала их жизнь.
В отношении женщины возбудили уголовное дело за истязание (по п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ). В суде женщина полностью признала вину и раскаялась, однако от дачи показаний отказалась.
Суд назначил ей наказание в виде 3 лет и 5 месяцев лишения свободы.
