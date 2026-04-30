900 граммов шашлыка съедает в среднем житель Поволжья за майские праздники

На ПФО приходится 21% съедаемого шашлыка в России.

Источник: Нижегородская правда

Во время майских праздников один житель Приволжского федерального округа съедает в среднем 900 граммов шашлыка. Такие данные сайту pravda-nn.ru предоставил Центр устойчивого развития Россельхозбанка.

На ПФО приходится 21% съедаемого шашлыка в России, то есть каждый пятый килограмм в стране.

Шашлык в макрорегионе едят 15,9 млн человек. Общий объём мяса, который уходит на мангалы жителей ПФО в майские, — 14,3 тысячи тонн.

«ПФО отличается самой высокой дачной культурой, здесь шашлык готовят наиболее часто и основательно», — отметила руководитель Центра устойчивого развития РСХБ Наталья Худякова.

Жители Поволжья предпочитают классику — шашлык из свинины и курицы. Маринад многие делают самостоятельно, выбирая для него кефир и лук.