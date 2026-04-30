Климатологи: площадь снежного покрова в горах Греции уменьшилась вдвое за 40 лет

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Европейские климатологи обнаружили, что площадь снежного покрова в горах Греции снизилась примерно вдвое по сравнению с 1984 годом, что связано с быстрым ростом зимних температур на территории Средиземноморья в последние сорок лет. Об этом сообщила пресс-служба британского Кембриджского университета.
«Нам крайне важно понимать то, как глобальное потепление влияет на процесс накопления и таяния снега в горах, однако подобные наблюдения почти не проводились для большинства горных гряд по всему миру. Разработанный нами подход позволяет решить эту проблему, так как он работает для всех горных регионов мира даже при отсутствии проведенных на их территории полевых замеров», — заявил научный сотрудник Кембриджского университета (Великобритания) Костантис Алексопулос, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают Алексопулос и его коллеги, температура на территории заполярных и горных регионов Земли уже сейчас на 4−9 градусов Цельсия выше, чем в прошлые столетия. Ученые заинтересовались тем, как эти перемены повлияют на состояние горного снежного покрова. Это особенно актуально для стран Средиземноморья, в которых осадки выпадают в основном в холодное время года и затем питают все окрестные экосистемы на протяжении многих месяцев.
Для получения подобных сведений Алексопулос и его коллеги разработали систему ИИ, которая вычисляет площадь снежного покрова в горах, опираясь на спутниковые снимки, климатические модели и общие физические принципы, управляющие процессом накопления и таяния снега. Используя эту нейросеть, ученые просчитали то, как изменилась ситуация в Пиндских горах на севере Греции, а также в девяти других крупных горных массивах Балканского полуострова в промежутке между 1984 и 2025 годами.
Эти расчеты показали, что площадь снежного покрова в горах Греции сейчас составляет примерно 42,5% от тех значений, которые были характерны для него в середине 1980-х годов, что говорит о двукратном уменьшении этого показателя. Особенно заметные уменьшения ученые зафиксировали в ноябре, а также в апреле и мае. Это связано с тем, что осенние и весенние температуры в горах Греции стали значительно чаще «выходить в плюс» в последние два десятилетия.
Это одновременно уменьшает как количество выпадающего снега, так и ускоряет его таяние, что существенным образом снижает запасы влаги в горных снежных покровах. Схожие процессы, как предполагают ученые, протекают в других горных массивах Средиземноморья. Это может усугубить проблемы с доступностью пресной воды для человека и экосистем по мере дальнейшего роста температур и снижения уровня осадков в регионе, подытожили климатологи.