Суд в Прикамье вынес приговор родителям, которые не пускали детей в школу

Суд обязал родителей из Чусовского округа обеспечить детям образование, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.
Старший сын — ученик девятого класса — фактически не посещает школу. Он не сдал итоговое собеседование по русскому языку и не подал заявление на участие в ГИА. В результате 17-летний подросток не завершил освоение программы основного образования.
Младший сын должен был пойти в первый класс в сентябре 2025 года, но до сих пор не зачислен в школу. Мать не подала заявление, избегает контактов с педагогами, а отец бездействует.
Семья состоит на учёте в системе профилактики детского неблагополучия, но родители отказываются взаимодействовать со специалистами.
Суд обязал родителей немедленно организовать участие старшего сына в итоговом собеседовании и прохождение ГИА. Решение пока не вступило в силу.