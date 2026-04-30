В Крыму подготовили банк вакансий для работы в гостиницах и санаториях

Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило ежегодный Банк вакансий в санаториях, гостиницах и пансионатах региона, сообщили в ведомстве. Он создан в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Для желающих найти работу в Крыму в летний сезон или трудоустроиться на продолжительный период доступны более 2,6 тыс. мест от 95 организаций. Подчеркивается, что 901 вакансия предусмотрена для соискателей с инвалидностью.
«Главой Республики Крым 2026 год объявлен Годом крымского гостеприимства. Эту идею предложил бизнес региона, выражая готовность к обновлению и предоставлению безупречного комфорта для туристов. Фундамент отрасли — это профессионалы, которые своим мастерством создают атмосферу гостеприимства. Банк вакансий поможет каждому желающему найти работу в индустрии, продолжить и укрепить свою карьеру», — подчеркнул министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.
Вакансии открыты в разных средствах размещения — как в крупных курортных комплексах, так и небольших отелях, в детских оздоровительных лагерях, а также в Международном детском центре «Артек». Ознакомиться со всеми предложениями можно на сайте регионального министерства курортов и туризма.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.