По рекам и каналам Санкт-Петербурга стартовали водные прогулки

С 1 мая в Санкт-Петербурге начинается активный летний туристический сезон, и сегодня начинает свою работу мобильная служба информационной поддержки для гостей города. Прогулки по рекам и каналам Северной столицы остаются одним из самых популярных видов отдыха среди туристов, сообщает «Петербургский дневник».
В этом году реки и каналы Петербурга освободились ото льда раньше обычного. Владельцы катеров уже начали выходить на воду в марте, опережая прошлогодние сроки.
«Наши суда вышли на маршруты первыми, еще 26 марта. В прошлом году сезон начался 29 марта, а в позапрошлом — в середине апреля», — сообщила пресс-секретарь компании «Нева Тревел» Анна Лебедева.
Комитет по транспорту заранее принял заявки от судовладельцев на перевозку пассажиров по 23 маршрутам и эксплуатацию 37 причалов. В этом году добавились новые причалы: один на Мойке и два в Кронштадте и Ломоносове. Всего в городе насчитывается 21 городская пристань и более 140 частных.
Жители и гости города с нетерпением ждут возможности полюбоваться видами Петербурга с воды. Для весенних прогулок по Неве и заливу рекомендуется тепло одеться, так как погода ещё не совсем летняя. Пледы теперь продаются за 600 рублей, а не выдаются бесплатно, как это было раньше.
Оптимальный маршрут для весенних прогулок — по центру города, малым рекам и каналам. Крупные компании предлагают услуги профессиональных гидов, хотя это и делает экскурсии дороже, порой на 100%. Средняя стоимость водной экскурсии составляет около 1200 рублей, но можно найти предложения и за 800, и за 1500 рублей.
Санкт-Петербург славится своими уникальными видами, которые лучше всего открываются с воды. Это не только известные достопримечательности, такие как Инженерный замок, но и менее заметные детали, например, фрагмент Литовского рынка в Новой сцене Мариинского театра или маленький участок Зимнего дворца Петра I у Эрмитажного моста.
Особое внимание стоит уделить празднованию 9 Мая и Дня Военно-морского флота, когда можно насладиться салютом с воды. Билеты на эти мероприятия уже в продаже.
Летний сезон пассажирской навигации продлится до ноября. С декабря 2025 года по март 2026 года в Санкт-Петербурге впервые прошла зимняя навигация, в которой использовались суда на воздушной подушке.