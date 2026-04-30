Итоги дня: майские коррективы, приговоры чиновникам, гонка с собаками и снаряд в центре

На территории спортивно-тренировочной базы «Юность» прошел первый в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке забег Backyard «Амурский Перелаз» (6+), организованный региональной федерацией при поддержке Центра спортивной подготовки сборных команд. Мероприятие, приуроченное к Году спорта, было направлено на популяризацию активного образа жизни и демонстрацию возможностей совместного досуга с домашними животными. Организаторы ставили своей целью укрепление принципов ответственного отношения к питомцам, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.