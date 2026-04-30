Итоги дня: майские коррективы, приговоры чиновникам, гонка с собаками и снаряд в центре

Впервые на Дальнем Востоке: гонка с собаками на выносливость состоялась в Хабаровском крае.
На территории спортивно-тренировочной базы «Юность» прошел первый в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке забег Backyard «Амурский Перелаз» (6+), организованный региональной федерацией при поддержке Центра спортивной подготовки сборных команд. Мероприятие, приуроченное к Году спорта, было направлено на популяризацию активного образа жизни и демонстрацию возможностей совместного досуга с домашними животными. Организаторы ставили своей целью укрепление принципов ответственного отношения к питомцам, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Экс-начальника хабаровского управления ЖКХ оправдали в суде.
Центральный районный суд Хабаровска вынес оправдательный приговор в отношении бывшего начальника городского управления ЖКХ. Чиновник обвинялся в халатности, которая, по версии следствия, привела к гибели человека, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
Досрочно начали ремонт дороги к селу Дружба в Хабаровском районе.
По нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России Владимиром Путиным, в Хабаровском районе приступили к ремонту дороги к селу Дружба. На объект протяжённостью 4,7 км подрядчик зашел на 2 недели раньше, чем запланировано контрактом. Сумма работ на данном участке составляет почти 148 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
В центре Комсомольска-на-Амуре обнаружили боеприпас.
В Комсомольске-на-Амуре около полудня в дежурную часть регионального управления Росгвардии поступила информация об обнаружении предмета, похожего на снаряд, в гаражном кооперативе на ул. Пионерской. Подозрительный предмет был обнаружен местным жителем, который незамедлительно сообщил о своей находке в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.
Экс-министра образования Хабаровского края осудили условно.
Бывшего министра образования и науки Хабаровского края Викторию Хлебникову обвиняют в незаконной выдаче бюджетных денег частной компании под строительство школы. Средства были потрачены не по назначению, сорван нацпроект «Образование», сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
Май внесёт коррективы в работу общественного транспорта в Хабаровске.
В Хабаровске с 1 мая 2026 изменится расписание движения троллейбусных маршрутов № 4 «Комсомольская площадь — Онкологический центр» и № 9 «Ул. Фруктовая — Комсомольская площадь», сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
В Хабаровске с 1 мая изменится расписание речного транспорта.
Жителям Хабаровска нужно привыкать к новому графику движения речного транспорта. В связи с низким уровнем реки Амур с 1 мая 2026 года вносятся следующие изменения в график движения по пригородным маршрутам:
В Хабаровском крае на территории ещё 5 лесничеств открыли пожароопасный сезон.
В Хабаровском крае с 29 апреля 2026 года на землях лесного фонда Высокогорного, Тумнинского, Баджальского, Северного и Советского лесничеств открыт пожароопасный сезон. Решение принято в связи установившимися положительными среднесуточными температурами и полным сходом снежного покрова, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.
Суд в Хабаровске арестовал подозреваемых в подрыве и убийстве.
Кировским районным судом г. Хабаровска рассмотрены ходатайства органа следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении троих фигурантов, причастных, по мнению следствия, к подрыву и причинению смерти иным лицам, а также дестабилизации органов власти в с. Князе-Волконское Хабаровского района Хабаровского края, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.