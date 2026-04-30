Стартовала активная фаза строительства первых домов в рамках комплексного развития территории в Ольгино

Региональный оператор комплексного развития территорий (КРТ) — группа компаний «Дирекция по строительству» — приступил к активной фазе строительства первых домов проекта КРТ незастроенных территорий в Ольгино. Проект реализуется при участии Банка ДОМ.РФ.
«КРТ в Ольгино — это часть масштабной трансформации южных территорий Нижнего Новгорода, начатой в 2020 году по инициативе губернатора Глеба Никитина. Благодаря привлеченным командой правительства инвестициям на создание ключевой инфраструктуры и строительство дублера Гагарина, а также на снятие инфраструктурных ограничений мы создаем фундамент для будущего развития территории, включая транспортную инфраструктуру», — рассказала министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева.
Также она сообщила, что Институт развития агломераций разрабатывает документацию по планировке территории для расширения трамвайной сети Нижнего Новгорода. При этом большая часть новых линий проектируется специально для жителей развивающихся территорий в Ольгино и Новинках.
Первый дом в Ольгино планируется ввести в эксплуатацию в IV квартале 2027 года — жители смогут получить ключи от новых квартир сразу после завершения всех приемных процедур, при этом безопасность вложений дополнительно гарантирует механизм эскроу-счетов.
«Реализация проекта ведется в соответствии с утвержденным графиком производства работ. На текущий момент рабочие приступили к армированию вертикальных конструкций седьмого этажа первого дома. Подготовлены свайные основания для строительства еще двух домов, где в ближайшее время начнутся строительные работы. Свыше 1300 свай забито при устройстве свайного основания трех домов. В настоящий момент для обеспечения энергоресурсами территории КРТ Ольгино строятся понижающая и распределительная подстанции. Параллельно ведутся подготовительные работы к строительству котельной и прокладке сети теплотрасс, это заложит основу для стабильного теплоснабжения жилых и социальных объектов», — сообщил директор АО «СЗ НО “Дирекция по строительству” Дамир Биктимиров.»Правительство Нижегородской области посредством своего дочернего общества — оператора КРТ — становится активным игроком на рынке строительства. Перед нами поставлена амбициозная цель — в ближайшие пять-семь лет войти в топ-5 застройщиков Нижегородской области. КРТ Ольгино — это первый шаг на пути к поставленной цели. В конце 2025 года мы приступили к строительству свыше 320 тысяч квадратных метров жилья. Концепция жилой застройки предполагает строительство домов переменной этажности, от 5 до 15, с 24-этажными доминантами, по принципу дворов без машин«, — рассказал заместитель директора ГК “Дирекция по строительству”, директор ООО “Специализированный застройщик “КРТ-1” Григорий Зибров.
Жилые кварталы в северной части будут соединены единым пешеходным бульваром, разделенным на тематические зоны для отдыха, занятий спортом, детских игр. Также предусмотрены надземные и подземные парковки.
«Важно, что КРТ предусматривает комплексный подход: вместе с домами будут построены школы, детские сады, спортивные площадки и социальные объекты. Реализация проекта позволит обеспечить семьи комфортным жильем, создать новые рабочие места на этапе строительства и в сфере обслуживания микрорайона, развить транспортную сеть и социальную инфраструктуру. Доступность жилья и развитие территорий — эти приоритеты проходят красной нитью через народную программу “Единой России”, — отметил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям, член фракции “Единой России” Василий Суханов.
ООО «Специализированный застройщик “КРТ-1” входит в ГК “Дирекция по строительству”, осуществляет строительство на территории площадью порядка 76,3 га. В новом микрорайоне смогут проживать более 10 тысяч человек. В рамках реализации проекта также будет построено два детских сада на 680 мест и школа на 1500 мест.
Напомним, КРТ «Ольгино» — крупнейший проект комплексного развития незастроенной территории в Нижегородской области на площади свыше 265,2 га. В рамках КРТ планируется построить почти 1,4 млн кв. м жилья с развитой инфраструктурой. В перспективе здесь будут жить 45,5 тысяч человек.