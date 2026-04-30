Мэр Красноярска потребовал усилить контроль за ремонтом дорог

Глава Красноярска Сергей Верещагин заявил о необходимости ужесточить контроль за дорожными работами на всех этапах — от проверки материалов до приемки готовых объектов. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере «МАКС».
30 апреля мэр посетил дорожную лабораторию УДИБ, где оценил старт дорожно-ремонтной кампании в краевой столице. Здесь специалисты анализируют качество материалов: у подрядчиков проверяют щебень, песок и битум. Уже отобрано около 50 проб. По словам Сергея Верещагина, после замечаний прошлого года некоторые компании сменили карьер, так как именно щебень во многом определяет прочность дорожного полотна.
Глава города поручил к следующему сезону обновить технические задания для подрядчиков. В них планируется предусмотреть новые условия, направленные на повышение качества асфальтобетонной смеси с учетом резких перепадов температур и зимних морозов.
После посещения лаборатории мэр выехал на улицу Маерчака, где проверил организацию работ. В настоящее время ремонт также ведется еще на восьми улицах, включая Авиаторов, Елены Стасовой, Диктатуры Пролетариата и Одесскую.
Всего в этом сезоне в Красноярске планируется отремонтировать 52 дороги и четыре мостовых сооружения общей протяженностью почти 70 километров. Кроме того, работы затронут 136 межквартальных проездов. Финансирование осуществляется за счет федеральных средств в рамках нацпроекта Инфраструктура для жизни, а также краевого и городского бюджетов.
Отдельное внимание уделяется гарантийным объектам. Всего их насчитывается 230, при этом по 150 уже выявлены замечания. Подрядчики приступили к их устранению.
