Мэр Красноярска потребовал усилить контроль за ремонтом дорог

Всего в этом сезоне в Красноярске планируется отремонтировать 52 дороги и четыре мостовых сооружения общей протяженностью почти 70 километров. Кроме того, работы затронут 136 межквартальных проездов. Финансирование осуществляется за счет федеральных средств в рамках нацпроекта Инфраструктура для жизни, а также краевого и городского бюджетов.