В воронежском микрорайоне Малышево переименуют шесть остановок

По просьбе жителей Малышево переименуют остановки двух автобусных маршрутов в микрорайоне. Как сообщили в мэрии Воронежа, с 1 мая новые названия получат шесть остановок маршруток №№ 23 и 24 (ранее у них были технические наименования).
Теперь они будут называться «Колокололитейный завод», «улица Школьная», «ДК “Малышево”, “Озеро Подпольное”, “улица Испытателей” и “улица Тенистая” — смотрите карту-схему.
