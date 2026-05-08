Сказители, кружева и деревянное зодчество: живая культура Северо-Запада

Санкт-Петербург и Ленинградская область
Культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области — это уникальный сплав имперского величия, скандинавского влияния, традиций финно-угорских народов и советского индустриального наследия.
- Российский этнографический музей (СПб) хранит подлинные образцы народных промыслов Ленинградской области: оятскую керамику, киришское кружево, крестьянскую вышивку, тканые половики, изделия из бересты. Здесь регулярно проходят выставки, лекции и встречи с мастерами.
- В поселке Винницы Ленинградской области работает музей вепсской культуры и ежегодно проходит фольклорный фестиваль «Древо жизни».
- Оятская керамика (Лодейнопольский район): один из старейших промыслов региона, возрождающий традиции вепсских и русских гончаров XIX века. В селе Алеховщина работает Центр возрождения ремесел, где мастера хранят технологию.
- Киришское кружево: разновидность кружева на коклюшках из города Кириши. Его называют «морозным» за особую технику и узоры, напоминающие зимние окна.
- Волховская роспись: яркая, радостная роспись, которая возникла в городе Волхов в XX веке на основе традиций народных мастеров.
- Петербургский фарфор: фабрика фарфора «Скудельник» выпускает около 8000 наименований изделий ручной работы, которые можно увидеть во многих храмах и монастырях.
- Мастерская «Потешный промысел»: здесь создают фарфоровые куклы в исторических костюмах. Часть коллекции хранится в Петербургском музее кукол, там же проводят мастер-классы.
- Усадьба «Богословка» (Всеволожский район): этнографический парк с реконструкциями построек
XVII—XIX веков. Тут проводятся регулярные мастер-классы по изготовлению свистулек и росписи, есть трапезная с русской кухней.
- Стремленская керамика (Кингисеппский район): традиция изготовления глиняных свистулек в форме птички, распространенная в деревнях Стремленской волости.
- Фестиваль «Аннинское раздолье» (Ломоносовский район): ежегодный фестиваль народной традиционной культуры, на котором выступают фольклорные коллективы, работают ремесленные ряды.
- Ежегодный фестиваль «Старая Ладога»: живая традиция, объединяющая историческое фехтование, фольклор и ремесла.
Республика Карелия
Карелия славится не только лесами и озерами, но и традициями, которые здесь бережно хранят. Местные мастера передают умения из поколения в поколение, а гости могут не просто посмотреть на готовую работу, но и попробовать силы в ремеслах.
- Дом ремесел в Петрозаводске: здесь собраны почти все традиционные направления республики. Мастера обучают плетению из бересты, работе с глиной и северной вышивке. Можно заказать урок по изготовлению народной куклы или росписи по дереву.
- Деревня Кинерма: ее называют образцом карельской деревянной архитектуры. Жители деревни проводят экскурсии по старинным домам и устраивают мастер-классы по выпечке традиционных ржаных калиток.
- Мастерские в Рускеале: рядом с мраморным каньоном открыты небольшие точки, где обучают работе с камнем. Мастера показывают, как из невзрачного кусочка карельского минерала сделать кулон или полированную фигурку.
- Этнокультурный центр в поселке Калевала: место пропитано духом эпоса Калевала. Здесь знакомят с секретами старинного рунопевчества и учат создавать традиционные украшения из подручных материалов. Часто проходят занятия по плетению из корней или соломы.
Калининградская область
Калининградская область хранит следы прусской, немецкой и советской истории, которые переплелись здесь в необычный узор.
- Музей янтаря: помимо основной экспозиции, здесь работают творческие мастерские. Мастера учат обрабатывать солнечный камень, шлифовать его и превращать в простые украшения.
- Музей марципана: для посетителей проводят не только экскурсии, но и мастер-классы по изготовлению марципана.
- Музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель»: в этом месте воссоздана атмосфера деревенской школы начала XX века. Посетители не просто осматривают класс, но и садятся за старинные парты, чтобы поучиться каллиграфии с помощью перьевых ручек.
- Деревня викингов «Кауп»: реконструкция раннесредневекового городища, где можно пострелять из арбалета, попробовать себя в кузнечном деле или гончарном ремесле и даже прокатиться на копии драккара.
- Кафедральный собор: считается главным культурным и историческим местом Калининграда. Внутри расположен самый большой органный комплекс в стране, а на территории похоронен Иммануил Кант.
Псковская область
Собрали список мест, где можно не просто посмотреть на старину, а по‑настоящему ее прочувствовать: попробовать себя в ремесле, узнать местные обычаи и познакомиться с мастерами, которым есть чем поделиться.
- Музей-усадьба народа Сето: единственный в стране государственный музей, посвященный финно‑угорскому малому народу сето. Здесь можно познакомиться с их этническими традициями и обычаями, проводятся интерактивные программы, знакомящие с языком и культурой сето.
- Псковский музей-заповедник: в рамках интерактивной программы, посвященной древнерусскому костюму и женскому ремеслу, можно поучаствовать в мастер-классе по ткачеству на бедро.
- Гончарные мастерские: Псковская область славится своим гончарным промыслом. Здесь можно попробовать себя в этом деле под присмотром опытных мастеров, а заодно и приобрести их работы.
- Творческая мастерская при музее-заповеднике «Михайловское»: есть две основные программы, по которым проводятся занятия, — «Народная культура» и «Эпистолярная культура».
- Порховский дом ремесел: в старинном городе знакомят с местными традициями рукоделия и ремесла. Здесь учат плетению из болотных трав, ткачеству и лозоплетению.
Новгородская область
В Новгородской области можно своими руками создать глиняный горшок на том же круге, которым пользовались древние мастера, расписать елочную игрушку в старинной стеклодувной мастерской или выковать сувенир под руководством потомственного кузнеца.
- Гончарное дело в музее «Витославлицы»: здесь мастера не только демонстрируют работу за кругом, но и рассказывают об истории новгородской керамики, показывают археологические находки XIII века и обучают всех желающих.
- Праздник фольклора и ремесел в «Витославлицах»: ежегодное событие, которое собирает более 50 творческих коллективов из разных регионов России. Здесь можно не только увидеть работы мастеров, но и научиться ткачеству, росписи керамики, работе с глиной, а еще поучаствовать в народных плясках, играх и даже научиться ходить на ходулях.
- Центр народного искусства и ремесел (Великий Новгород): здесь можно увидеть, как создается крестецкая строчка или как гончар превращает кусок глины в горшок.
- Фабрика «Крестецкая строчка»: здесь проводят экскурсии по производству и показывают, как создается легендарная вышивка. Вы увидите, что за 200 лет технология практически не изменилась.
- Художественная ковка в Боровичах: город с XVIII века славится кузнечным делом благодаря местным залежам болотной руды. Здесь работают несколько мастерских, где создают уникальные кованые изделия — от сувениров до интерьерных предметов. Мастера проводят мастер-классы, где можно попробовать себя в роли кузнеца и выковать собственный сувенир.
- Полавский Дом ремесел и фольклора (Парфинский район): с 1992 года здесь работает гончарная мастерская. Дети и взрослые лепят из глины игрушки и панно, проводятся мастер-классы для туристов.
- Мастерская «Рождественское яблоко» (д. Трубичино): волшебный мир стеклянных елочных игрушек. Здесь можно увидеть, как стеклодув в пламени горелки превращает стеклянную заготовку в шар или фигурку, а затем самому расписать поделку под руководством художника.
- Экокомплекс «Вкус медовой жизни»: проект потомственного пчеловода Антона Жеребцова. На пасеке проводят экскурсии, где гостей знакомят с особенностями содержания пчел, дают поучаствовать в откачке меда, проводят мастер-классы по изготовлению крем-меда, медовых пряников и восковых фигурных свечей.
- «Славянская деревня X века» в Любытино: этнографический парк, где на берегу Мсты воссоздано настоящее поселение древних славян. Здесь можно нарядиться в кольчугу, размолоть зерно на жерновах, выковать монету в кузнице и даже поупражняться с мечом.
- Оленья ферма в деревне Едно (Валдайский район): место, где почти сотня благородных и пятнистых оленей, а также ланей живут в условиях полувольного выпаса. Гостей приглашают покормить животных с рук, погладить и почесать за ухом.
Архангельская область
Здесь можно увидеть, как мастера шьют настоящий поморский коч по технологиям XVI века, расписать пряник-козулю по древним рецептам или научиться лоскутному шитью у легендарного клуба «Ляпачок».
- Музей-заповедник «Малые Корелы»: главная точка притяжения для всех, кто хочет погрузиться в северную культуру. На территории в 140 га собраны лучшие образцы деревянного зодчества: церкви, часовни, крестьянские усадьбы и мельницы
XVI—XX веков. В музее регулярно проходят мастер-классы по северным ремеслам, старинные забавы, фольклорные программы и даже свадебные обряды с катанием на лошадях.
- Холмогорская резьба по кости: один из самых знаменитых промыслов региона. Мастера создают удивительные ажурные шкатулки, кубки, украшения и миниатюрные скульптуры из бивня мамонта, моржового клыка и цевки. Лучшие образцы можно увидеть в музеях, а приобрести — в сувенирных лавках Архангельска.
- Каргопольская глиняная игрушка: самобытный промысел, узнаваемый по архаичным формам и сдержанной росписи. В Каргополе работают мастера, продолжающие традицию, проводятся мастер-классы.
- Козули (расписные пряники): визитная карточка архангельской кухни и ремесла. Название происходит от поморского слова «завиток», что указывает на извитые формы теста. Посетители могут не только увидеть пряники, но и принять участие в мастер-классах по росписи под руководством опытных мастеров.
- Лоскутное шитье клуба «Ляпачок»: мастерицы создают настоящие шедевры из обрезков ткани, превращая их в покрывала, панно, подушки и сумки. В «Малых Корелах» регулярно проходят выставки и мастер-классы клуба.
- Фабрика «Беломорские узоры» и творческое пространство «10-й цех» (Архангельск): здесь проходят мастер-туры, где можно не только увидеть лучшие образцы традиционных ремесел, но и заглянуть в производственные цеха, пообщаться с мастерами и попробовать свои силы в керамике и других ремеслах.
- Усадьба поморцев в Соломбале (Архангельск): бывший дом купца Якова Макарова 1900 года постройки, ставший центром культурной жизни. Здесь работает фотографическое ателье «Коллодiонъ» с винтажными снимками на стеклянных пластинах, проходят лекции о поморской говоре, фольклорные вечерки с танцами под живую гармонь, выступления театра «СузЁмье» и мастер-классы по верховой набойке, работе с деревом и плетению из кожи.
- Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера»: здесь хранится обширная коллекция произведений искусства, археологии и этнографии, охватывающей разные периоды развития Русского Севера.
- Музей «Архангельский пряник»: здесь знакомят с историей угощения, а на мастер-классах учат самостоятельно готовить его.
Ненецкий автономный округ
В условиях Заполярья ремесла веками служили не только для украшения, но и для выживания. Изделия ненецких мастеров отличаются утилитарностью и одновременно поразительным художественным вкусом: меховая одежда с ее строгой красотой и сложной геометрией, резная кость, берестяные туеса и украшения из бисера.
- Этнокультурный центр НАО (Нарьян-Мар): здесь работает Дом мастеров, где проводятся обучающие курсы по народным промыслам — от шитья паницы до изготовления игольниц из рога оленя.
- Ненецкий краеведческий музей: здесь можно увидеть экспозиции, посвященные истории и этнографии региона.
- В Центре арктического туризма под Нарьян-Маром круглый год работает интерактивная программа «Обычаи и традиции»: можно войти в настоящий чум, увидеть ненецких идолов, дерево желаний, услышать мифы и легенды кочевого народа, узнать об устройстве быта в тундре.
- Праздник «Живи, традиция!»: ежегодное событие в Центре арктического туризма, где можно научиться и валенки подшить, и самовар растопить, и в народных играх посостязаться.
- Обработка меха и меховая мозаика: основа основ ненецкого ремесла. Женщины с детства учатся выделывать шкуры оленя, подбирать мех по цвету и фактуре, чтобы создавать знаменитые паницы — женские зимние шубы.
- Плетение из бисера: на станках мастерицы Ненецкого округа плетут традиционные украшения и пояса (тынзи), которые веками были неотъемлемой частью костюма.
- Изделия из кости, дерева и рога: традиционно мужское занятие. Оленеводы, охотники и рыбаки изготавливают из рога оленя необходимые в быту предметы: игольницы, детали упряжи, рукоятки ножей, а также сувениры, фигурки оленей, птиц, сцены из жизни тундры.
- Традиционное оленеводство: основа ненецкого быта. Ненцы до сих пор живут «путями предков», кочуя вместе со стадами оленей по тундре. Весь их быт, одежда и пища — все зависит от оленя.
- День оленевода: главный праздник региона (обычно в марте). Тундровики съезжаются в Нарьян-Мар. Здесь проходят гонки на оленьих упряжках, соревнования по метанию тынзея (аркана) и выставки декоративно-прикладного искусства.
Вологодская область
Здесь, в краю белых ночей и суровых зим, мастерицы веками создавали кружева, которые называли «нетающим инеем» и «мороженой песней». А рядом, в Великом Устюге, зародилось искусство чернения по серебру, узнаваемое во всем мире.
- Вологодское кружево: визитная карточка региона и один из главных брендов России. Этот промысел зародился в
XVI—XVII веках, а массовое развитие получил в XIX веке.
- Великоустюжская чернь по серебру: искусство украшения серебряных изделий черненым узором, родиной промысла считается Великий Устюг. Сегодня он продолжает жить на фабрике «Северная чернь» в Великом Устюге.
- Вологодская роспись по дереву: в студии «Вологодские росписи», созданной при Вологодском музее-заповеднике, вологжане изучают традиционные виды вышивки и росписей по дереву.
- Музей кружева (Вологда): экспозиция занимает 600 м² и включает более 500 предметов, рассказывающих об истории промысла.
- Центр народных промыслов «Резной палисад» (Вологда): выставочный комплекс, посвященный сохранению и развитию традиционных ремесел Русского Севера. Здесь проходят выставки, мастер-классы, работает сувенирная лавка с изделиями мастеров.
- Центр ремесел «Семенково»: музей деревянного зодчества под открытым небом. Здесь можно не только увидеть традиционные северные постройки, но и прикоснуться к живым ремеслам, а также окунуться в быт крестьян XIX века.
- Международный фестиваль «Город ремесел» (Вологда, ежегодно летом): здесь проходят мастер-классы по росписи бересты, кружевоплетению, гончарному делу, можно увидеть, как работают ткацкие станы и как плетут ковры из травы. Вечером — концерты фольклорных коллективов.
Республика Коми
Местные мастера научились использовать каждый дар тайги с удивительной изобретательностью. Древесина, береста, корни деревьев, мех, кость и глина превращаются в предметы быта, которые не только спасают от холода, но и радуют глаз строгой северной красотой.
- Национальный музей Республики Коми (Сыктывкар): здесь собрана крупнейшая коллекция предметов быта, одежды и орудий труда коми-зырян и коми-пермяков.
- Сыктывдинский дом народных ремесел «Зарань» (село Выльгорт): ремесленный центр с мастерскими по керамике, обработке дерева и бересты, ткачеству, кружевоплетению, батику. Проводятся мастер-классы, работает сувенирная лавка.
- Этноцентр в селе Пажга (Сыктывдинский район): знакомит с традиционными ремеслами, такими как берестяное плетение, ткачество (более 10 действующих станков), вязание кружев на коклюшках.
- В Музее истории и культуры Сысольского района представлены уникальные экспонаты — формы для выпечки хлеба, воронки для сура (традиционного пива), сплетенные из корней деревьев.
- В школе народных ремесел «Гончарик» (поселок Пича-Пашня) создают изделия из глины — от посуды до музыкальных инструментов. При школе работает музей детской народной игрушки с большой коллекцией глиняных флейт и свистулек.
- В Ижемском районе работает меховая мастерская «Оленевод-сервис», где ежегодно шьют около 1000 пар бурок.
- «Коми Ремесленная Палата» (Сыктывкар): ассоциация по развитию народных художественных промыслов — резьбы по дереву, плетению из бересты, лозы, соснового корня, традиционной росписи по дереву, узорного вязания и ткачества, обработки меха, разных видов женского рукоделия.
- Молодежная библиотека Республики Коми (Сыктывкар): в рамках программы «Забытое ремесло» проводятся мастер-классы по созданию элементов местного костюма, украшений из кожи, меха, бересты, ткани.
- Союз мастеров декоративно-прикладного искусства Республики Коми (Сыктывкар): объединяет более 50 мастеров, представляет широкий ассортимент продукции по всем направлениям народных промыслов.
- Этнофестиваль «Люди леса»: посвящен продвижению традиций «лесных цивилизаций» с акцентом на культуру народа коми.
- Зимний фестиваль «ТöвсяГаж» в Сыктывкаре: программа включает выступления артистов, световое шоу, традиционные загадки, интерактивные игры и конкурсы, показ национальных музыкальных инструментов, костюмов и дегустацию блюд.
- Народный национальный праздник коми-ижемцев «Луд»: проходит в первое воскресенье июля в междуречье рек Ижма и Курья. Программа включает массовый хоровод, игры, песенные, плясовые и спортивные состязания, конные скачки. Праздник длится с вечера до восхода солнца.
- Финно-угорский этнопарк: здесь рассказывают о культурном наследии 24 родственных финно-угорских и самодийских народов. На коми подворье готовят ржаные шанежки, создают музыкальные инструменты из борщевика и тряпичные куклы-обереги.
Мурманская область
Здесь живет древняя культура коренных народов Севера — саамов. Они сохранили свой уклад, язык и ремесла, несмотря на суровые условия. Собрали места, где можно увидеть быт изнутри.
- База приключений «Тундра Парк»: место, созданное для знакомства с природой и культурой Кольского полуострова. Здесь можно послушать древние предания, побывать в традиционном саамском жилище — кувоксе, а также покататься в упряжке с северными оленями или хаски.
- Саамская деревня «Самь Сыйт»: настоящая этнодеревня, где живут потомки саамов. Гостям рассказывают о вековых обычаях, угощают блюдами северной кухни, знакомят с животными и национальными играми.
- Мастер-классы при Мурманском областном краеведческом музее: периодически здесь запускают тематические занятия с комментариями краеведов и элементами локальных культур региона.
- Общение с рыбаками в Териберке: Териберка — ворота в Баренцево море. Хотя это не мастер-класс в прямом смысле, общение с местными рыбаками дает ценный опыт: они показывают, как чистят свежевыловленную рыбу или обрабатывают морские трофеи.