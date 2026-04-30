График работы поликлиники в Калужской области оптимизировали

Пациент одной из поликлиник Калужской области пришёл за справкой и прождал почти час в пустом коридоре. Чтобы обратить внимание на ситуацию, он воспользовался QR-кодом обратной связи, который разместили после открытия нового корпуса больницы по нацпроекту «Здравоохранение». Сейчас за качеством работы следят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
Реакция была быстрой. Руководство пересмотрело график приёма, чтобы больше не допускать подобных накладок, и поговорило с персоналом. Теперь сотрудники будут сообщать о любых задержках, а в расписании есть запас времени на сложные случаи.
Если вы тоже заметили проблему на объекте, обновлённом или построенном по нацпроекту, — сканируйте QR-код. Специалисты всё проверят и помогут найти решение.