В Севастополе к летнему сезону готовят 26 пляжей

«Операторы пляжей проводят все необходимые мероприятия — вывозится мусор, проводится санитарная очистка, выравнивается покрытие пляжа, проходит водолазное обследование дна», — рассказал Умаров журналистам.
По его информации, все пляжи заключили договоры на проведение лабораторных исследований. Половина анализов уже сдана. Также 75% пляжей заключили договоры на обучение матросов-спасателей.
Вместе с тем, регулярно проводится мониторинг на наличие мазутных загрязнений. В случае их выявления будут оперативно приниматься соответствующие меры.
Более 360 пляжных территорий в Крыму будут готовы принимать гостей с 1 июня. Вопросу готовности пляжей к лету в Крыму традиционно уделяют большое внимание, он стоит на контроле у главы республики.