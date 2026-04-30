В Омской области школы и предприятия атакуют липовыми приказами о субботниках

В преддверии празднования Дня Победы в регионе зафиксирована волна рассылки поддельных распоряжений якобы от имени губернатора. Мошенники призывают омичей выйти на субботники 2 мая. Фальшивые письма направляются в адрес образовательных учреждений и местных компаний.
Согласно липовому приказу, 2 мая в области якобы планируется провести необычную акцию под названием «Чистый Омск — Чистый Интернет». Текст предписания требует от руководителей мобилизовать подчиненных на наведение порядка на улицах, причем с максимальной строгостью: сотрудникам запрещается брать отгулы и уходить в законные отпуска. Более того, участие в субботнике авторы подделки предлагают напрямую привязать к системе премирования и даже к получению мест в общежитиях.
Особый пункт фейкового распоряжения касается виртуального пространства. Организаторам «чистки» вменяется в обязанность не только убирать мусор с газонов, но и «очистить» Сеть от любых материалов, которые, по мнению анонимных авторов, оскорбляют праздничную повестку.
В качестве пряника для особо отличившихся трудящихся составители липового указа придумали почетное звание «Гвардеец сибирской чистоты». Таких активистов якобы обещают разместить на лучших местах трибун во время праздничного парада 9 мая.
Однако в официальных кругах эту информацию уже опровергли. В пресс-службе главы региона назвали распространяемые письма недостоверными.
«Виталий Хоценко не подписывал подобного документа. Это фейк. Мы настоятельно рекомендуем жителям области проверять информацию только по официальным каналам», — заявила журналистам пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.
Власти призывают граждан не поддаваться на провокации и в случае получения подозрительных указаний обращаться в компетентные органы.