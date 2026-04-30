В Азове полицейских подозревают в получении крупной взятки

В Азове возбуждено уголовное дело против двух сотрудников МО МВД России «Азовский» по подозрению в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
По данным следствия, 27 апреля 2026 года полицейские, находясь при исполнении служебных обязанностей, получили 150 000 рублей от представителя собственника изъятого грузового автомобиля с прицепом. Деньги передавались за возврат транспортного средства и документов на него.
Сотрудники были задержаны в момент передачи денег — операцию провели сотрудники отдела собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области при силовой поддержке Росгвардии. На допросе подозреваемые дали признательные показания. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.