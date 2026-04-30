Словарь INTERVALS"26: как не запутаться в медиатехнологиях

Качество инсталляции, которая работает на замедление и тихое созерцание. В отличие от динамичных лазерных шоу и громких мэппингов, такие объекты не требуют движения — ты просто стоишь и смотришь, а свет меняется сам по себе. В «Терминале А» можно было посмотреть на работу «Sun Candle». Это один вертикальный луч тёплого золотого света, направленный вверх. Внутри — отражающие частицы, которые рассеивают луч, создавая постоянно меняющееся свечение в воздухе. Это и есть медитативность: свет не отвлекает, а погружает в себя.