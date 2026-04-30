Словарь INTERVALS"26: как не запутаться в медиатехнологиях

Фестиваль медиаискусства INTERVALS в очередной раз отгремел в Нижнем Новгороде и собрал больше полумиллиона зрителей. Кто-то смог увидеть все локации, другим пришлось выбирать самые интересные. Но когда открываешь карту объектов и видишь «мэппинги», «полиптихи» и «LED-стики», легко запутаться. Как разобраться во всём этом и понять современное искусство чуть лучше на примере инсталляций этого года? Сейчас разберёмся вместе.
LED.
Один из главных инструментов современного медиаискусства. LED (светодиоды) умеют светить ярко, экономично и принимать любую форму. Поэтому с их помощью художники создают гигантские цифровые полотна, которые можно повесить на фасад, встроить в сцену или… сделать из них парящий в воздухе объёмный знак. На INTERVALS"26 такие экраны задействовали на Ледовой арене. А совсем рядом на Стрелке был создан объект с LED-трубками и LED-стиками. Они могут изгибаться, переливаться и создавать иллюзию, что свет парит в воздухе без проводов.
Сайт-специфик арт.
Шоу, которое создаётся специально для конкретного места и не может существовать отдельно от него. Художник учитывает форму, материал и историю объекта, вписывая работу прямо в его архитектуру. Один из ярких примеров — инсталляции на резервуарах Шухова. Авторы использовали их индустриальную форму как готовый холст для световых проекций. Без этих резервуаров работа потеряла бы смысл.
Интерактивность.
Способ взаимодействия зрителя и объекта, когда произведение искусства реагирует на присутствие человека. Не просто «нажал кнопку — получил результат», а живой диалог: ты начинаешь действовать иначе — меняется и инсталляция. Такое тоже было на INTERVALS"26: мобильный оператор Т2 и студия dreamlaser создали в Александровском саду объект Transmission.
Гигантский световой луч стал метафорой сотовой связи, которая меняется по мере того, как в сеть выходит всё больше и больше абонентов. Чем больше зрителей собиралось вокруг, тем мощнее и ярче становился луч. Каждый новый зритель своим присутствием постепенно переключал более световые сценарии на более динамичные и эффектные.
Эта инсталляция стала одним из магнитов фестиваля этого года. Оператор Т2 не просто смог на языке искусства объяснить, как трансформируется и эволюционируют сотовая связь. Он создал объект, который учитывал каждого зрителя на площадке. В компании подчеркнули, что сам фестиваль тоже во многом повторяет сюжет инсталляции Transmission — чем больше гостей и художников приезжают в город, тем ярче становится искусство.
Мэппинг.
Технология, которая превращает любое здание в гигантский экран. Художники создают 3D-проекцию, которая идеально подгоняется под форму фасада, его окна, колонны и даже скульптуры. В итоге статичная архитектура оживает: стены начинают двигаться, деформироваться и переливаться. Мэппинги в этом году украсили знаковые здания города. Например, фасад банка «Гарантия» на Малой Покровской и необычное по своей форме здание академии «Маяк» на Нижневолжской набережной.
Полиптих.
Это несколько экранов, объединённых в одну композицию. Как старинный алтарный образ из створок, только вместо живописи — движущееся изображение. В Выставочном пакгаузе можно было увидеть полиптих «Pointillisme: Provence». Системы лазерного сканирования «наблюдали» за пейзажами Прованса — как художники XIX века, — а затем машины превратили данные в цифровую живопись на LED-экранах.
Медитативность.
Качество инсталляции, которая работает на замедление и тихое созерцание. В отличие от динамичных лазерных шоу и громких мэппингов, такие объекты не требуют движения — ты просто стоишь и смотришь, а свет меняется сам по себе. В «Терминале А» можно было посмотреть на работу «Sun Candle». Это один вертикальный луч тёплого золотого света, направленный вверх. Внутри — отражающие частицы, которые рассеивают луч, создавая постоянно меняющееся свечение в воздухе. Это и есть медитативность: свет не отвлекает, а погружает в себя.
Но даже если вы не запомнили эти термины — не переживайте. Современное искусство открыто для всех, и уж тем более не требует глубоких технических знаний. Главное, что важно брать с собой на фестиваль — это настроение и готовность дать волю своему воображению.