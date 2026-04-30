Когда не всё равно. Кто и как помогает людям, попавшим в беду?

Роль волонтёров и неравнодушных горожан в жизни общества переоценить невозможно. Особенно ярко это проявилось в период борьбы с пандемией, когда тысячи ростовчан поддерживали медиков и одиноких пенсионеров. Сегодня же, пожалуй, каждый второй житель южной столицы так или иначе включён в работу гуманитарной миссии для поддержки наших бойцов СВО.
Активно включена в решение важных задач Общественная палата Ростова-на-Дону. Она поддерживает общественно значимые интересы граждан и объединений, иных некоммерческих организаций, органов местного самоуправления для того, чтобы решать ключевые вопросы экономического и социального развития города. Среди первоочерёдных дел остаётся поддержка участников специальной военной операции, оказание гуманитарной помощи, содействие волонтёрскому движению. Почему необходимо помогать нуждающимся, кто и как поддерживает общественные инициативы в южной столице — в нашем материале.
Поддержка по самым разным вопросам.
25 марта 2026 года был сформирован новый четвёртый состав Общественной палаты донской столицы. Решением Ростовской-на-Дону городской Думы состав увеличен и утверждён в количестве 39 человек. 31 марта 2026 года состоялось первое заседание сформированного руководящего состава и утверждено пять комиссий: по вопросам городского хозяйства и градостроительной политики; по вопросам экономической политики, устойчивому развитию, предпринимательству и туризму; по вопросам социальной политики и делам молодёжи; по культуре и сохранению культурного наследия; по взаимодействию с институтами гражданского общества.
В состав вошли:
— Валерий Духовницкий, исполнительный директор Ростовского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»,
— Юлия Козель, детский онколог Национального медицинского исследовательского центра онкологии Минздрава России,
— Николай Сысоев, директор по развитию стратегического партнёрства с образовательными организациями АО «Роствертол» им. Б. Н. Слюсаря,
— Алексей Санин, директор Агентства территориального развития,
— Юлия Соболева, директор Ростовского-на-Дону зоопарка,
— Татьяна Вардуни, профессор, директор Ботанического сада Южного федерального университета и другие.
Помощь бойцам.
Работа гуманитарной миссии, помощь участникам СВО и членам их семей сегодня на повестке дня практически каждой общественной организации или предприятия. Ростовская область — казачий край, поэтому наши земляки немедленно включились в работу и продолжают оказывать поддержку бойцам на передовой.
Заслуживает внимания и подражания история Полины Сумановой — военного волонтёра СВО, которая на личном автомобиле часто ездила «за ленточку», чтобы отвезти гуманитарный груз бойцам. Но в машину много не влезает, а потребность была большая. Поэтому она обратилась за помощью. При поддержке донского бизнеса ей выделили автомобиль большей вместимости. Ведь почему бы не протянуть руку тому, кто искренне отдаётся своему благородному делу?
«Она пришла — глаза горят. Когда человек действительно что-то хочет сделать, ему хорошо помогать, потому что всё не напрасно. В этой ситуации на помощь пришёл бизнес. В итоге автомобиль нашли и передали волонтёру, хоть и не новый, но работает исправно», — рассказал председатель Общественной палаты Ростова-на-Дону Михаил Чернышев.
Так, плечом к плечу, шаг за шагом неравнодушные жители помогают нуждающимся: возят, грузят, собирают. Одним словом, делают мир вокруг себя чуточку лучше.
С горящими глазами.
Сейчас вся страна следит за ситуацией в Дагестане: стихийное бедствие разрушило сотни домов, люди остались без крыши над головой и самого необходимого. Ростовчане оперативно собрали и доставили 138 тонн гуманитарной помощи для пострадавших. К сбору присоединились общеобразовательные учреждения, предприниматели, национальные объединения, представители администрации города, депутатского корпуса.
Сотни коробок и паллетов — так в эти дни выглядел склад Молодёжного центра муниципального штаба «#МыВместе». По словам главы города Александра Скрябина, в Год единства народов России ростовчане особенно показывают, что протянуть руку помощи ближнему — простой, но важный жест.
Также гуманитарную помощь пострадавшим отправили многие предприятия региона.
Как подчеркнул Михаил Чернышев, членами ростовского консультативно-совещательного органа было собрано и передано жителям Дагестана 3,5 тонны чистой питьевой воды.
«Особенно радует, что в процесс активно включаются молодые люди. Им действительно не всё равно. Идут парни и девушки с горящими глазами, с искренним желанием помогать, менять мир вокруг в лучшую сторону. Это касается не только помощи Дагестану, но и поддержки бойцов СВО, и работы социальных некоммерческих объединений, и социализации детей с особенностями развития, а также многих других сфер», — отметил Михаил Анатольевич.
К примеру, самому молодому члену палаты — всего 23 года. Это Олег Грызлов.
«Решение вступить в эти ряды для меня — не просто новый этап в общественной деятельности, а осознанный шаг, продиктованный желанием быть полезным своему городу, региону и стране. Я всегда считал, что каждый из нас может внести вклад в развитие общества, и для меня важно не оставаться в стороне, а действовать. Здесь можно не только обсуждать актуальные проблемы, но и реально влиять на их решение, помогать людям, чьи голоса не всегда слышны», — уверен Олег Дмитриевич.
То, что молодёжь хочет участвовать в жизни города, особенно отрадно отмечать представителям старшего поколения. Ведь юноши и девушки подходят к решению задач креативно, внедряют в работу новые форматы. А главное — на одной волне с такими же активными и позитивными ребятами, как и они сами.
Дают надежду.
Сегодня в донской столице зарегистрировано около двух тысяч некоммерческих организаций. Одни из лучших — Ростовское региональное патриотическое общественное движение «ДОРОГИ СЛАВЫ — НАША ИСТОРИЯ», Ростовская городская общественная организация инвалидов «Надежда», Ростовское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», Автономная некоммерческая организация «Южный регистр доноров костного мозга».
Сейчас общественники ведут большую работу по формированию стратегии развития некоммерческого сектора. Опыт организаций — яркий пример эффективной социальной работы, который позволит выработать практические решения, направленные на развитие НКО.
Как заявил в начале 2026 года замглавы администрации Ростова Андрей Косенко, сейчас одной из ключевых задач становится развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, а также создание координационного совета по развитию некоммерческого сектора и ресурсного центра развития гражданских инициатив.
Простыми словами, в городе появятся объединения, которые будут помогать действующим некоммерческим организациям в оформлении документов при подаче заявок на гранты, а также в ведении социально значимых проектов.
Общественное мнение.
Сегодня власть становится всё более открытой, охотно прислушивается к мнению горожан, особенно если речь идёт о проектах, напрямую влияющих на жизнь донской столицы. Общественники высказывают своё мнение и дают рекомендации по актуальным вопросам. Они касаются различных сфер: от градостроительства и развития транспортной системы до экологии, образования и культуры.
Но цель одна: вносить свои предложения по формированию современной городской среды, развитию системы межнациональных отношений и благоустройству территорий. При этом вся эта большая работа — исключительно на личном энтузиазме.
Когда в городе возникают вопросы, которые требуют особого внимания, практически всегда эти актуальные темы выносятся на общественные обсуждения, и уже на их основе могут быть приняты те или иные решения. Поэтому палата не оставляет без внимания нужды людей.
Каждый день за помощью обращаются горожане: у кого-то возникли коммунальные проблемы, которые не решаются месяцами, другие просят содействия в оформлении документов или нуждаются в консультации. Например, если речь идёт о защите прав инвалидов, которым необходимо благоустроенное адаптированное жильё.
«Не отказываем никому. Примем, выслушаем и обязательно поддержим», — подытожил Михаил Чернышев.