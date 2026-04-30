В Нижнем Новгороде спустили на воду четвертый «Валдай» для Саратовской области

Ранее мы писали о том, что уже 2 мая из Нижнего Новгорода стартует навигация судов на подводных крыльях. В этом сезоне география речных путешествий серьезно расширена, а количество рейсов увеличено. «Валдаи» и «Метеоры» будут курсировать по 18 направлениям в 16 регионах страны, а маршрутная сеть охватит 3,5 тысячи километров водных путей.