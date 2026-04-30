Минтруд России опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2027 год

Новогодние праздники продлятся одиннадцать дней.

Источник: Время

Минтруд России представил календарь праздничных и выходных дней на 2027 год. График опубликован в официальном канале министерства в национальном мессенджере МАХ.

«Правительство РФ ежегодно переносит выходные дни, выпадающие на праздничные, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха. По возможности праздничные и выходные дни объединяются», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Согласно информации, отдыхать граждане будут: с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября, 31 декабря 2027 года.

Ранее сообщалось, что долгожданное тепло порадует нижегородцев на майские праздники.

Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше