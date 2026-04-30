Два теплохода столкнулись на Дону

Происшествие с участием двух теплоходов случилось в акватории реки Дон на территории Ростовской области.
«Вечером 28 апреля на выходе из одностороннего участка Азовского переката речные суда столкнулись правыми бортами», — сообщают в пресс-службе Западного МСУТ СК России.
Корпуса обоих теплоходов повреждены, однако при столкновении никто из людей не пострадал и разлива нефтепродуктов в реку не случилось.
Ущерб в настоящее время устанавливается, проводится процессуальная проверка. Следователи выясняют обстоятельства и причины случившегося.
