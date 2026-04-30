Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два теплохода столкнулись на Дону

Столкновение произошло на выходе из одностороннего участка Азовского переката.

Происшествие с участием двух теплоходов случилось в акватории реки Дон на территории Ростовской области.

«Вечером 28 апреля на выходе из одностороннего участка Азовского переката речные суда столкнулись правыми бортами», — сообщают в пресс-службе Западного МСУТ СК России.

Корпуса обоих теплоходов повреждены, однако при столкновении никто из людей не пострадал и разлива нефтепродуктов в реку не случилось.

Ущерб в настоящее время устанавливается, проводится процессуальная проверка. Следователи выясняют обстоятельства и причины случившегося.

Ранее яхта бывшего депутата Волгоградской гордумы Андрея Анненко утонула в реке Волге во время шторма.