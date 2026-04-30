Мобильный интернет ускорился на родной земле двух нижегородских художников

Компания МТС установила дополнительное оборудование LTE в селе Хмелевицы городского округа Шахунья. Это место подарило российскому искусству двух выдающихся художников — Олега Сергеевича Козырева и Юрия Дмитриевича Либерова.
Инженеры МТС смонтировали Дополнительные сектора 4G‑оборудования на действующей инфраструктуре в Хмелевицах смонтировали инженеры компании МТС. После модернизации скорость соединения увеличилась на треть — как в самом селе, так и в соседних населенных пунктах. Благодаря этому жители получили возможность быстрее пользоваться цифровыми сервисами, совершать покупки онлайн, а также пользоваться образовательными платформами, посещать виртуальные экскурсии, и лекции.
Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, село Хмелевицы — яркий пример того, как небольшая территория может стать источником культурного кода целого региона, поскольку именно здесь родились два выдающихся мастера. Он подчеркнул, что специалисты не просто установили дополнительное оборудование, а провели точную настройку инфраструктуры, обеспечив стабильное качество связи даже при высоких нагрузках.
«Современный мобильный интернет сегодня — это еще и инструмент трансляции культуры. Высокая скорость позволяет музеям проводить онлайн-экскурсии, местным мастерам — продавать работы через маркетплейсы, а исследователям — работать с архивами», — добавил Андрей Белов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что быстрый мобильный интернет появился в двух СНТ в Нижнем Новгороде.