«Самый быстрый робот здесь»: в Красноярске прошел профориентационный фестиваль БАС

С 28 по 29 апреля в Красноярске на базе Центра опережающей профессиональной подготовки прошел профориентационный фестиваль беспилотных авиационных систем (БАС). На протяжении двух дней для гостей работали различные интерактивные площадки. Участники мероприятия могли не только познакомиться с направлениями развития отрасли, но и попробовать себя в пилотировании, конструировании и программировании беспилотников.
Самой зрелищной частью фестиваля стали соревнования по робототехнике. Собранные школьниками и студентами машины судьи прямо в Центре проверили на выносливость и проходимость. Для этого ребята сначала вывели роботов на импровизированный ринг, а позже продемонстрировали экспертам навыки работы в поле и ту скорость, что способны развивать умные механизмы на длинных дистанциях.
Самого быстрого робота собрали ребята из команды «Нейроны». Начинающие инженеры и программисты произвели настоящий фурор на фестивале, ребятам удалось не только заслужить признание экспертного сообщества — гуру в мире робототехники, но и уважение соперников.
«Это наши вторые соревнования по “Шагающим роботам”. Собрать действительно быстрого робота — задача не из легких, поэтому с первого раза не у всех получится. Нам сначала тренер помогал, а потом мы в это дело уже сами втянулись. Результатом довольны, но будем работать дальше. Всегда есть куда расти», — заявил участник команды «Нейроны» Святослав Муроев.
Параллельно с соревновательной частью на фестивале работала образовательная зона. Здесь школьники и студенты могли пообщаться с представителями ведущих учебных заведений Красноярского края и познакомиться с последними техническими разработками в сфере БАС.
«Фестиваль проходит в рамках национального проекта “Беспилотные авиационные системы” и федерального проекта “Кадры для БАС”. Нам важно показать ребятам разные возможности: можно заниматься сборкой, программированием, пилотированием. Наша задача — погрузить их в эту сферу в легком, увлекательном формате и дать понять, как можно развиваться дальше», — отметила руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Анны Бояркиной.
Отдельным треком фестиваля стали соревнования на симуляторах «АЭРОСИМ», где участники отрабатывали навыки пилотирования в виртуальной среде. Такой формат позволяет безопасно освоить базовые принципы управления и постепенно перейти к более сложным задачам — именно через практику и погружение в профессию.
Развитие беспилотной авиации в регионе — это часть большой работы, которая ведется в том числе в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Главная цель проекта — обеспечить технологическую независимость России и сформировать новые рынки БАС.
