На Ленинградском проспекте в Москве обновили 60 жилых домов

Капитальный ремонт прошел в 60 жилых домах на Ленинградском проспекте в Москве за период с 2015 года, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. Подобные работы отвечают целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Во время проведения ремонтных работ специалисты вернули зданиям их былой вид и обеспечили жителям современный уровень комфорта. Например, реконструкция затронула восьмиэтажный жилой дом по Ленинградскому проспекту, 9, который был построен в 1949 году в стиле сталинского ампира. Подрядчик привел в порядок фасад, крышу, подъезды, подвальные помещения и заменил инженерные системы.
Специалисты отремонтировали также шестиэтажное жилое здание, расположенное по Ленинградскому проспекту, 67, корпус 1. Его построили в 1939 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. Зданию постарались вернуть исторический облик. Для этого создали уникальный проект, по которому заменили инженерные системы, восстановили внешний вид строения и привели в порядок подвальное помещение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.