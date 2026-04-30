В Воронежской области более 92 тыс пенсионеров получают надбавку за уход

Если же за пожилым человеком или инвалидом I группы ухаживает неработающий, но трудоспособный гражданин, этот период засчитывается ему в стаж и добавляет 1,8 пенсионного коэффициента за каждый год. Чтобы подтвердить такой уход, нужно обратиться в клиентскую службу воронежского Отделения СФР. Сделать это можно позже — например, после того как ухаживающий устроится на работу, выйдет на пенсию или просто по прошествии года.