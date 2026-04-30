«Мистика с разоблачением»: как экскурсии по Нижнему делают интересными для туристов

В майские праздники гости Нижнего Новгорода чаще чем обычно, ходят на экскурсии по городу. Причем, многие сегодня предпочитают мистический колорит. Собеседник ИА «Время Н» — автор и руководитель проектов бюро небанальных экскурсий «Нескучный Нижний», директор школы подготовки экскурсоводов Александра Шарова.
— Александра Лориевна, в майские праздники, вы предлагаете туристам и жителям города традиционную программу «Мистический Нижний». Скептики говорят, что это красивая сказка для туристов, часто ни на каких исторических событиях не основанная, зато хорошо покупаемая. Чаще всего, речь идет о призраках в старинных зданиях, которые якобы кто-то видел, а кто-то сознательно придумал, как это было со знаменитым «привидением» в Блиновском пассаже…
— «Мистический Нижний» — это, прежде всего, программа для приезжих. А почему приезжие такую программу заказывают? Мы, любители истории, понимаем прекрасно, что настоящая история настолько интересна, что никакой мистики не надо. Но, если человек хоть раз в жизни попал на скучную экскурсию, он, конечно, боится повторения этого тягостного опыта. Такие названия как «Мистический Нижний» намекают на то, что мы экскурсантов не обидим — расскажем что-нибудь такое развлекательное. Но что это будет и какое отношение рассказ будет иметь к истории реальной, а не выдуманной — дело совести каждого рассказчика. Мы сами, я имею в виду экскурсоводов «Нескучного Нижнего», ни в какую мистику не верим. Поэтому, по сути дела, это экскурсия, скорее, о городских легендах.
А легенд в Нижегородской области очень много, они привязаны к конкретным историческим событиям. Причём, иногда мы знаем даже их авторов (например, писатель Мельников-Печерский). Чтобы не отягощать свою совесть, пользуясь легендарным поводом, мы рассказываем на наших экскурсиях про настоящую историю города, иллюстрируя ее тем, как причудливо она преломлялась в сознании людей. Я бы сказала, что это такая «мистика с разоблачением» в булгаковском стиле. Но при этом жанр обязывает, чтобы всё это звучало не скучно и не банально.
— Про какую конкретно нижегородскую мистику рассказываете?
— Многое зависит от маршрута. Куда деться без Коромысловой башни и без «соленого человека»?! Как не рассказать про то, что на очень крутом Почтовом съезде, зимой случалось, что лошади падали и ломали себе ноги?! Поэтому в морозные ночи там можно услышать звук копыт, крики извозчиков и даже лошадиное ржание.
— Главное, чтобы людям нравилось?
— Очень часто на такие экскурсии приходят родители с подростками. Нанести ущерб формирующейся личности, рассказывая всякую ерунду, — это против нашей совести. Но родители почему-то считают несколько по-другому: зачем их ребёнок будет слушать про что-нибудь настоящее, пусть лучше сказочку послушает. Ну, давайте послушаем сказочку, только заодно и расскажем, как это было в самом деле.
— Вы упомянули знаменитую легенду про Коромыслову башню. Руководство музея «Нижегородский кремль» заявило недавно, что помимо уже открытых башен кремля до конца года откроют для посетителей Часовую и Коромыслову башни? Как вы можете это прокомментировать?
— В Нижнем Новгороде находится единственный в России кремль, который можно обойти по боевому ходу — по стенам. Хотя маршрут спортивный, и не очень молодых людей мы иногда отговариваем обходить наш Кремль по стенам, тем не менее, мы понимаем, что сам факт наличия такой возможности делает его великолепной и огромной смотровой площадкой. Чем больше таких площадок, тем лучше.
— А отговариваете потому, что в Кремле большой перепад высот и неудобные ступени?
— Да, там очень высокие ступени и тяжелый подъем. Особенно снизу от Зачатьевской и до Георгиевской башни — маршрут непростой. Но даже от Дмитриевской до Ивановской башни есть непростые подъемы и спуски.
— Не кажется ли вам, что легенда про девушку и Коромыслову башню, которую мы знаем с детства, с открытием башни для массового посещения туристов обретает новое звучание?
— Понимаете, новое звучание легенды очень часто приобретают в головах наших слушателей, причем зачастую самое причудливое. Например, у нас был случай, когда экскурсовод рассказывал про Коромыслову башню ученикам четвертого класса. Один школьник, слушая с большим интересом легенду, вдруг говорит соседу: «Вот тетка завирается, чего бы эта Алена со своим коромыслом против немцев с автоматами сделала?».
Так что пусть «Мистический Нижний» остается в списке нижегородских экскурсий, но главная наша задача — так увлекательно рассказывать о настоящей истории, чтобы никакая мистика туристам и жителям города не понадобилась.
Легенды о Коромысловой башне.
1. В 1520 году астраханские татары осадили Нижний Новгород. Ранним утром одна из нижегородских женщин по имени Алёна пошла за водой к реке. Увидев татар, она приняла неравный бой с ними и забила коромыслом 10 из них, пока кому-то из них не удалось убить её ударом сабли. Татары призадумались: каковы ж тут воины, если девицы у них так отважны? И потихоньку убрались от нижегородских стен.
2. По другой легенде, строительство кремля началось именно с этой башни. Для усиления строения было принято заложить живое существо, которое первым придёт на это место, в основание башни. Пришла девушка с вёдрами на коромысле (которую, предположительно, также звали Алёной), шедшая за водой на речку Почайну. Её и зарыли вместе с вёдрами и коромыслом. Ещё одно нижегородское предание гласит, что строители будто бы пожалели девушку и вместо неё зарыли стрекозу («насекомое коромысло»), чтобы соблюсти древний обычай.
