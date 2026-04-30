«Мистика с разоблачением»: как экскурсии по Нижнему делают интересными для туристов

— «Мистический Нижний» — это, прежде всего, программа для приезжих. А почему приезжие такую программу заказывают? Мы, любители истории, понимаем прекрасно, что настоящая история настолько интересна, что никакой мистики не надо. Но, если человек хоть раз в жизни попал на скучную экскурсию, он, конечно, боится повторения этого тягостного опыта. Такие названия как «Мистический Нижний» намекают на то, что мы экскурсантов не обидим — расскажем что-нибудь такое развлекательное. Но что это будет и какое отношение рассказ будет иметь к истории реальной, а не выдуманной — дело совести каждого рассказчика. Мы сами, я имею в виду экскурсоводов «Нескучного Нижнего», ни в какую мистику не верим. Поэтому, по сути дела, это экскурсия, скорее, о городских легендах.