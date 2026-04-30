Al Arabiya: США превращают НАТО в «платный мост»

В преддверии ежегодного саммита НАТО, который состоится 7—8 июня в Анкаре, вопрос о будущем альянса вышел на первый план, пишет Эмиль Амин в статье для саудовского новостного портала Al Arabiya.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что на фоне усиливающихся разногласий между Европой и США всех волнует ключевой вопрос: станет ли саммит площадкой для примирения и восстановления доверия или приведет к окончательному разрыву почти 80-летнего блока?

Как напоминает Амин, Белый дом все чаще критикует европейских союзников за недостаточную солидарность и акцентирует историческую роль США в поддержке Европы, начиная со Второй мировой войны, в годы холодной войны и до сегодняшнего дня.

Во время первого президентства Дональд Трамп требовал от европейских партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Ангела Меркель, которая тогда была канцлером Германии, благодаря своей политической дальновидности сумела «погасить» кризис, но ключевые разногласия остались, отмечает Амин.

В ходе второго президентства Трампа эти противоречия усилились из-за введенных им торговых пошлин для европейских членов альянса и политики Вашингтона в отношении Украины.

По мнению Белого дома, европейские союзники подталкивают Киев к дальнейшему наращиванию вооружений, что создает препятствия на пути к мирному соглашению между Украиной и Россией.

Амин пишет, что у любого политического или военно-стратегического объединения есть свой жизненный цикл. Когда в ходе этого цикла начинается «процесс постепенного распада», объединение ухудшает условия для участников, которые изначально были выгодными, и усиливает контроль над членами. Эта тенденция наблюдается и в текущих трансатлантических отношениях, полагает автор.

Политолог из Университета Тампере Эмилиан Ковальски считает, что США не разрушили НАТО, а ослабили альянс, превратив систему коллективной безопасности в «платный мост», подчиненный их интересам.

Несмотря на рост издержек, система остается практически незаменимой и все более нетерпимой к появлению альтернативных механизмов, отмечает Амин. Это значит, что Вашингтон уже «окупил» свои послевоенные вложения и теперь извлекает прибыль из европейского трафика по этому «мосту».

