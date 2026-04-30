Уже 395 нижегородцев стали участниками конкурса «Моя страна — моя Россия»

Ровно месяц остался до окончания приема заявок на XXIII сезон Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Нижегородцы входят в число самых активных участников конкурса.
В этом году конкурс «Моя страна — моя Россия» пройдет в 23-й раз. Уже 40 898 участников присоединились к новому сезону — все они представляют инициативы в сфере образования, экологии, социальной политики, предпринимательства и развития территорий.
«Президентская платформа “Россия — страна возможностей” последовательно создает среду, в которой талант, энергия и ответственность получают поддержку и реальные инструменты для роста», — отметила заместитель гендиректора платформы Оксана Ачкасова.
В новом сезоне участникам доступны 12 номинаций по ряду направлений — от образования и науки до цифровизации, туризма, экологии, здравоохранения и территориального развития. Самой востребованной номинацией сезона стала «Моя педагогическая инициатива» — она собрала уже 9,5 тысяч заявок.
Жители Нижегородской области подали уже 395 заявок на участие, что говорит об их вовлеченности в развитие малой родины и стремлении предлагать полезные инициативы для территории.
В новом сезоне предусмотрены два основных направления конкурса — для участников от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет. Также создана специальная номинация для детей до 13 лет — «Сказки народов моей страны».
Подать заявки и предъявить свои проекты можно до 31 мая. С 1 по 15 июня конкурсные работы участников будут оценивать более 2500 экспертов со всей страны. В финал выйдут 300 лучших инициатив.
Конкурс «Моя страна — моя Россия» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что Нижегородская область вошла в лидеры по заявкам на конкурс «Быть, а не казаться».