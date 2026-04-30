Ростовское отделение Союза машиностроителей России стало лучшим в стране

Специалисты активно занимаются профориентацией школьников и студентов.

Региональное отделение Союза машиностроителей России в Ростовской области заняло первое место в федеральном рейтинге по итогам 2025 года, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Машиностроители Дона участвуют в федеральном проекте «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».

По словам главы Ростовской области Юрия Слюсаря, для машиностроительной отрасли региона остается актуальным вопрос привлечения кадров. Для решения этой задачи в области выстроена система «Школа — вуз — предприятие».

Благодаря участию в федеральном проекте машиностроители региона давно и целенаправленно занимаются ранней профориентацией школьников и студентов, участвуют в акции «День без турникета», помогают с переподготовкой и трудоустройством.

«Благодаря взаимодействию с федеральным центром донские предприятия получают поддержку по линии Фонда развития промышленности, субсидии и другие меры стимулирования. Второй год подряд регион в пятерке лидеров по эффективности промышленной политики», — отметил Юрий Слюсарь.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

