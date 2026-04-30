Красноярскую «железную леди» пригласили в Кремлёвский дворец на финал Всероссийской премии «Деловой престиж»

Собственник «Красноярского завода стальных конструкций» Евгения Потапчик вышла в финал в национального конкурса в номинации «Промышленность, производство, энергетика и инновации». Торжественная церемония награждения прошла 26 апреля в Государственном Кремлёвском дворце.
Премия «Деловой престиж: женщина-созидатель» проводится уже в четвёртый раз при поддержке Государственной думы, Минпромторга и Минэкономразвития России и объединяет представительниц бизнеса со всей страны. В 2026 году на участие было подано более 4 тысяч заявок из разных регионов, в финал вышли 317 участниц. Победа красноярской бизнес-леди в профильной для промышленности номинации стала одним из заметных результатов для Красноярского края.
Участие представителей региона в федеральных деловых премиях и их победы отражают не только личные достижения управленцев, но и в целом уровень развития промышленного сектора регионов. Суммарный оборот компаний — участников премии «Деловой престиж» в этом году составил 4 трлн рублей (для сравнения: в 2025 году — около 60 млрд рублей).
Наиболее активными стали представительницы Москвы, Башкирии, Омской и Свердловской областей, Санкт-Петербурга и Камчатского края. Больше всего заявок поступило в сферах промышленности, производства, энергетики и инноваций, социального предпринимательства, науки и образования, креативных индустрий, здравоохранения и медицины.
Ежегодно участницы премии представляют широкий спектр отраслей — от химической и нефтехимической промышленности, машиностроения и фармацевтики до металлургии, энергетики, строительства, лёгкой промышленности и АПК. Также активно развиваются проекты в логистике и высоких технологиях, включая новые материалы и программное обеспечение.
Эти женщины в бизнесе вносят серьёзный вклад в укрепление национального суверенитета и экспортного потенциала страны.