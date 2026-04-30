В Красноярском крае объявили режим «черного неба»

КРАСНОЯРСК, 30 апр — РИА Новости. Режим «черного неба» объявлен с вечера четверга до вечера пятницы на территории Красноярского края из-за безветрия и жаркой погоды, сообщил министр экологии и рационального природопользования региона Владимир Часовитин.
«Общий прогноз НМУ (неблагоприятных метеорологических условий — ред.) объявлен с 19.00 (15.00 мск) 30 апреля до 19.00 (15.00 мск) 1 мая на территории городов Красноярск, Железногорск, Зеленогорск, Дивногорск, поселка Солнечный», — написал Часовитин в своем Telegram-канале.
По его словам, режим «черного неба» также будет действовать еще в 30 округах края. В южной части Таймырского Долгано-Ненецкого округа и в городе Норильске режим будет действовать 15 часов — с 19.00 (15.00 мск) 30 апреля до 10.00 (06.00 мск) 1 мая.
«На фоне жаркой погоды и безветрия режим, вероятно, будет продлен», — добавил министр.
«Черное небо» периодически объявляют в городах Красноярского края и соседних регионах Сибири. Это режим неблагоприятных метеоусловий, который вводится при сочетании ряда факторов, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере.
Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.