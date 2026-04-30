В Ялуторовском округе Тюменской области очистили берега старицы реки Тобол

Волонтеры очистили от мусора береговые линии старицы реки Тобол на территории Ялуторовского округа Тюменской области. Мероприятие стало частью акции «Вода России», которая проводится в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации муниципалитета.
В апреле жители Новоатьяловской сельской территории и сотрудники администрации объединились. Благодаря их общим усилиям было очищено более 1 км береговых линий. Волонтеры собрали и вывезли почти 2 кубометра мусора.
«Акция “Вода России” стала ярким примером того, что каждый человек может внести свой вклад в борьбу с загрязнением окружающей среды и помочь сохранить красоту наших природных ресурсов для будущих поколений», — отметили в администрации Ялуторовского округа.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.