Стритфуд, советская музыка или лошади: 6 весенних фестивалей, где можно отдохнуть всей семьёй

Праздник, который в прошлые выходные перенесли из-за погоды, всё-таки состоится. Главная церемония пройдёт с 15:00 до 20:00 на площади «Роза ветров». В программе — выступления студию эстрадного вокала «Созвездие», школы танца I'M DANCE, а также кавер-групп R.E.D., CoMixX и «ДискоДяди». Завершит вечер пиротехническое шоу.