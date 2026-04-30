Стритфуд, советская музыка или лошади: 6 весенних фестивалей, где можно отдохнуть всей семьёй

Рассказываем, куда съездить на длинные выходные.

Источник: Клопс.ru

Отдохнуть всей семьей на свежем воздухе — прекрасный план на длинные выходные. Весенние фестивали пройдут в Гурьевске, Зеленоградске, Полесске и, конечно, Калининграде. События, которые понравятся гостям любого возраста — в подборке «Клопс».

Фестиваль «ФИШтиваль»0+

Когда: с 30 апреля по 3 мая.

Где: Зеленоградск, Музейная аллея у станции «Приморье» (рядом со скульптурой «Модерновые пупсы»).

Традиционный фестиваль рыбной гастрономии вновь собрал гостей из разных регионов России. В кулинарной программе — блюда из Мурманска, Калуги, Нижнего Новгорода, Владивостока и Ижевска, а также от нескольких калининградских проектов.

Запланирован уже ставший традиционным конкурс гастросувениров, а также соревнование на лучший рецепт калининградского блюда домашней кухни.

Вход свободный.

Фестиваль «Рождённые в СССР»0+

Когда: пятница, 1 мая, с 13:00 до 17:00.

Где: Гурьевск, Парк культуры и отдыха.

В Гурьевске в честь Первомая состоится праздничная программа в духе советской эпохи — с музыкой, танцами и народным творчеством.

Расписание:

13:00 — музыкальный спектакль, 14:00 — концерт советских песен, 14:00−16:00 — танцплощадка в стиле СССР, музыкальная программа «Играй, мой баян», 15:00 — концерт народного творчества, 16:00 — концерт кавер-группы «ДискоДяди».

Весь день будет работать выставка национальных культур. Кроме того, запланирован турнир по мини-футболу.

Вход свободный.

Открытие курортного сезона в Зеленоградске0+

Когда: суббота, 2 мая.

Где: Зеленоградск, площадь «Роза ветров» (открытие сезона) и Центр культуры и искусства (концерт).

Праздник, который в прошлые выходные перенесли из-за погоды, всё-таки состоится. Главная церемония пройдёт с 15:00 до 20:00 на площади «Роза ветров». В программе — выступления студию эстрадного вокала «Созвездие», школы танца I'M DANCE, а также кавер-групп R.E.D., CoMixX и «ДискоДяди». Завершит вечер пиротехническое шоу.

В Центре культуры и искусства в 17:00 состоится отдельный концерт, посвящённый Дню Победы. В программе «Сквозь года звенит победа в песнях» примут участие любительский хор «Соль» и оркестр русских народных инструментов им. Ю. В. Никулина «Парус».

Вход свободный.

Благотворительный турнир «Кубок добрых сердец по конкуру»0+

Когда: суббота, 2 мая, 10:00.

Где: конный парк «Кёнигсберг» (Переславское, улица Звёздная).

Всех любителей лошадей приглашают посмотреть соревнования по конному спорту. Параллельно в парке пройдёт благотворительная ярмарка.

Все средства от стартовых взносов и пожертвований пойдут на поддержку детей с тяжёлыми излечимыми и неизлечимыми заболеваниями — подопечных благотворительного центра «Верю в Чудо».

Вход свободный.

Кадетский фестиваль «Салют Победы»0+

Когда: суббота, 2 мая, 12:00.

Где: парк «Южный» (Аллея Смелых, 2).

«Салют Победы» — ежегодный фестиваль, объединяющий кадетские классы и школы региона. «Добрая и важная традиция, рождённая из глубокого уважения к подвигу ветеранов и стремления сохранить историческую память», — говорится в анонсе.

В программе:

Творческие выступления лучших кадетских коллективов, Мастер-классы и презентации образовательных организаций, Тематические выставки, Встречи с интересными гостями, Полевая кухня с солдатской кашей.

Вход свободный.

Праздник в замке Лабиау0+

Когда: воскресенье, 3 мая, 12:30.

Где: замок Лабиау (мероприятие на внешнем периметре).

Замок Лабиау приглашает на программу, посвящённую 80-летию Калининградской области.

Запланированы бесплатные мастер-классы по тактической медицине (центр «Логос ТакМед»), плетение браслетов безопасности («Народный фронт») и «Оберег Победы» (Доброштаб Полесского МО).

Выставки:

«Простой русский солдат» — ГВИР «Гарнизон»; «Инженерно-сапёрные бригады при взятии Лабиау» — военно-историческое сообщество «2-я отд. гв. мшисбр РВГК»; «Награды Второй мировой войны» — творческая группа «Авиация третьего Белорусского фронта»; «Связь времён» — Кирилл Харкевич, младший хранитель замка.

Программа пройдёт на внешнем периметре замка. Вход внутрь платный.

1 мая в трёх парках Калининграда отметят День весны и труда.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше