Гастроэнтеролог предупредила об опасности сочетания шашлыка с алкоголем

Сочетание жирного мяса с алкоголем во время майских застолий опасно для желудка и может обострить хронические заболевания, заявила NEWS.ru гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Инга Колесник.
Особенно осторожными надо быть тем, у кого есть желчнокаменная болезнь, панкреатит, ГЭРБ или функциональные расстройства. Избыток жирной пищи и спиртного может спровоцировать обострение, привести к боли и тяжёлым последствиям.
Чтобы пикник не навредил здоровью, врач советует не приходить к столу голодным, начинать трапезу с овощей, не смешивать мясо с алкоголем, делать паузы и есть медленно.
