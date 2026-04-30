Гастроэнтеролог предупредила об опасности сочетания шашлыка с алкоголем

Избыток жирной пищи и спиртного может спровоцировать обострение, привести к боли и тяжёлым последствиям.

Сочетание жирного мяса с алкоголем во время майских застолий опасно для желудка и может обострить хронические заболевания, заявила NEWS.ru гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Инга Колесник.

Особенно осторожными надо быть тем, у кого есть желчнокаменная болезнь, панкреатит, ГЭРБ или функциональные расстройства. Избыток жирной пищи и спиртного может спровоцировать обострение, привести к боли и тяжёлым последствиям.

Чтобы пикник не навредил здоровью, врач советует не приходить к столу голодным, начинать трапезу с овощей, не смешивать мясо с алкоголем, делать паузы и есть медленно.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, какое мясо для шашлыка стоит выбрать, чтобы не навредить ЖКТ.