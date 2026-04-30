Водителям напомнили о штрафах за намеренный проезд по луже возле пешехода

Водителю, который намеренно обрызгал пешехода из-под колёс своего автомобиля, грозит ответственность в виде штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет. Об этом в интервью ТАСС рассказал Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.
Если водитель облил пешехода водой, его действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство. За это предусмотрены штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест до 15 суток. Однако если будет доказано, что водитель специально заехал в лужу, чтобы обрызгать человека, то его действия могут повлечь более серьёзные последствия.
Доказать умышленность действий водителя сложно, но возможно при наличии свидетелей или видеозаписей. Для привлечения к ответственности нужно обратиться в полицию, предоставив данные об автомобиле и водителе. Полицейский установит факт умышленности и ущерб, допросив свидетелей и запросив записи с камер.
Если у пострадавшего испорчены вещи или причинён моральный вред, ему могут возместить убытки. Если водитель, обрызгавший пешехода, работает в общественном транспорте, ответственность несёт организация, управляющая автопарком.
При ущербе свыше 5 тысяч рублей и доказанной намеренности действий, водителя могут привлечь к уголовной ответственности. В этом случае ему грозит штраф от 40 тысяч до 200 тысяч рублей или лишение свободы до 2 лет, а при хулиганских побуждениях — до 5 лет.
Без умысла виновника можно привлечь к уголовной ответственности только при ущербе свыше 250 тысяч рублей. Наказание может включать штраф от 120 тысяч рублей или лишение свободы до 1 года.