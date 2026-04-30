Водителям напомнили о штрафах за намеренный проезд по луже возле пешехода

Если водитель облил пешехода водой, его действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство. За это предусмотрены штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест до 15 суток. Однако если будет доказано, что водитель специально заехал в лужу, чтобы обрызгать человека, то его действия могут повлечь более серьёзные последствия.