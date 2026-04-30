В Джанкойском районе Крыма отремонтируют более 14 км дороги

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» пройдут на участке дороги Победное — Славянское протяженностью более 14 км в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщили в министерстве транспорта республики.
Этот маршрут имеет большую социальную значимость, поскольку дорога проходит через семь населенных пунктов: Славянское, Новопавловка, Новоконстантиновка, Стальное, Озерки, Многоводное и Победное. Для местных жителей эта трасса — единственная надежная связь с районным центром Джанкоем, где расположены школы, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, магазины и административные учреждения.
Подрядчик уже приступил к установке бордюров, а также к снятию старого асфальтобетонного покрытия. Параллельно специалисты укрепляют обочины и готовят основание проезжей части для нового покрытия. Следующий этап — укладка двух слоев асфальта. Завершение ремонта запланировано в этом году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.