Бывший глава минздрава Прикамья останется под домашним арестом

Уголовное дело в отношении Вадима Плотникова было возбуждено 9 ноября в СУ СКР по Пермскому краю. По версии следствия, господин Плотников получил взятки в виде жилого дома и земельного участка, расположенных на территории Пермского муниципального района, общей стоимостью более 17,6 млн руб., и апартаментов на Кипре. Взятка предназначалась за совершение в пользу коммерсанта и представляемых им организаций действий, связанных с беспрепятственным заключением договоров, а также за общее покровительство при исполнении договоров.