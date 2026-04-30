Бывший глава минздрава Прикамья останется под домашним арестом

Свердловский суд Перми продлил меру пресечения бывшему главе краевого минздрава Вадиму Плотникову. Он останется под домашним арестом до 9 июля 2026 года. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь».

Источник: Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении Вадима Плотникова было возбуждено 9 ноября в СУ СКР по Пермскому краю. По версии следствия, господин Плотников получил взятки в виде жилого дома и земельного участка, расположенных на территории Пермского муниципального района, общей стоимостью более 17,6 млн руб., и апартаментов на Кипре. Взятка предназначалась за совершение в пользу коммерсанта и представляемых им организаций действий, связанных с беспрепятственным заключением договоров, а также за общее покровительство при исполнении договоров.

12 ноября 2025 года Свердловский суд Перми избрал Вадиму Плотникову меру пресечения в виде домашнего ареста. Позже мера пресечения была продлена до 9 мая 2026 года.