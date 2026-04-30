Для сбора краснокнижных грибов потребуется получать разрешение на госуслугах

Нововведение коснется только сбора грибов, внесенных в Красную книгу России. Обычным грибникам, которые собирают для личных нужд привычные подберезовики, подосиновики, лисички и белые, разрешений не нужно. Об этом пишет 360.ru.
С 1 сентября 2027 года при сборе краснокнижных грибов необходимо будет получать соответствующее разрешение, которое сейчас оформляется при личном обращении граждан. Грибы из Красной книги запрещено собирать для личных и коммерческих нужд, исключением является сбор таких грибов в научных, образовательных и музейных целях.
«Обычный грибник, который будет собирать подберезовики, белые и другие привычные нам грибы, эту систему вообще не заметит. На данный момент закон делает исключение для научных исследований, охранных мероприятий, а также для отдельных ситуаций, которые связаны со строительством, ликвидацией последствий ЧС или защитой жизни и здоровья людей», — пояснил миколог, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат биологических наук Никита Комиссаров.
За сбор краснокнижных видов обычными грибниками предусмотрена ответственность: административный штраф в размере 2,5—5 тысяч рублей. Если человек знал об охранном статусе грибов и сорвал их, наступает уголовная ответственность, а штраф может достигать 1 млн рублей.